台電彰工升壓站及永興開閉所161kV靜態同步補償器（STATCOM）統包新建工程開標，由東元得標，總金額達44.599億元。
隨著儲能、離岸風電、網路數據中心等工程營收持續成長，東元今年來智慧能源事業群業績較去年同期強勁成長，為推升整體營運成長的主要動力之一。
東元累計前6月營收298.43億元，較去年同期增加4.76%，為13年來同期新高。東元預計8月15日召開法人說明會，說明第2季業績表現及未來營運展望。
東元成功搶下台電位於彰化縣的電力工程案，總金額約新台幣44.6億元。
台電彰工升壓站及永興開閉所161kV靜態同步補償器（STATCOM）統包新建工程開標，由東元得標，總金額達44.599億元。
隨著儲能、離岸風電、網路數據中心等工程營收持續成長，東元今年來智慧能源事業群業績較去年同期強勁成長，為推升整體營運成長的主要動力之一。
東元累計前6月營收298.43億元，較去年同期增加4.76%，為13年來同期新高。東元預計8月15日召開法人說明會，說明第2季業績表現及未來營運展望。
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