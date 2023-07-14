台電彰工升壓站及永興開閉所161kV靜態同步補償器（STATCOM）統包新建工程開標，由東元得標，總金額達44.599億元。

隨著儲能、離岸風電、網路數據中心等工程營收持續成長，東元今年來智慧能源事業群業績較去年同期強勁成長，為推升整體營運成長的主要動力之一。

東元累計前6月營收298.43億元，較去年同期增加4.76%，為13年來同期新高。東元預計8月15日召開法人說明會，說明第2季業績表現及未來營運展望。