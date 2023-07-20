宣德公司客戶VanMoof Asia Ltd.之荷蘭母公司向阿姆斯特丹法院申請暫停支付債務相關程序，法院在2023年7月17號(當地時間)正式批准宣告轉辦破產程序，並指派兩位破產管理人，目前破產程序僅要求荷蘭公司VanMoof Global Holding B.V., VanMoof B.V.及 VanMoof Global Support B.V.之債權人申報債權，不過宣德表示，公司之債務人VanMoof Asia Ltd.尚未包含在上述公司內。

宣德表示，公司及子公司曝險總金額約為應收1.56億元，佔合併總資產之0.8%，無礙整體營運與未來擴展策略，最終實際損失金額，將視後續保護程序而定，至於相關認列的時程與金額，宣德將完全恪遵會計師之專業獨立意見、與主管機關之相關規定。

為保障股東最大權益，宣德公司將持續關注事件發展，並將委請管轄地律師採取相對因應措施，積極追蹤案件進度及保全債權。