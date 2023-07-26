2023金恩盃女子團體網球賽亞大區二級賽事，中華隊今天（26日）小組賽迎戰關島，第1點單打由詹詠然擔綱，輕鬆以兩個6比0收下勝利，接下來第2點單打由18歲小將盧曼琳負責，第3點雙打則是前兩天都有出賽單打的詹皓晴和李珮琪，謝淑薇今日仍休兵。

由於昨天和大洋洲隊打了6小時，詹皓晴和李珮琪都出現抽筋情形，為了讓兩人多休息，備戰28日與同組實力較強的香港一戰，努力拚下分組第2前進升級賽，因此對關島之役，詹詠然自動請纓願幫前兩天都打第1點單打的妹妹詹皓晴擔任單打，她也笑說是「代妹出征」。

這是詹詠然自2015年美國公開賽會外賽第2輪落敗之後，近8年來第一次參加單打比賽，也是她繼2104仁川亞運之後，首度代表國家角逐單打賽；詹詠然上一次在職業賽單打贏球，也是在2015年美網會外賽首輪擊敗日本的尾﨑里紗，而謝淑薇為讓身體及時恢復到正常狀態，今天繼續休兵。