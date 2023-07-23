將於7月24日展開的2023金恩盃女子團體網球賽亞洲／大洋洲區第二級賽事，中華隊這次精銳盡出，隊員包括6座職網四大賽雙打冠軍謝淑薇，和李珮琪、盧曼琳、詹皓晴、詹詠然等女將，比賽地點在馬來西亞吉隆坡，也是謝淑薇網球生涯的幸運地。

四維體育推廣教育基金會指出，青少年時期謝淑薇在吉隆坡打下數座冠軍，2000年曾在一項J3三級單打稱后，這一站比賽在2002年升為J2二級，她又包辦單、雙打雙料冠軍，10年之後的2月底，謝淑薇重返吉隆坡角逐總獎額22萬美元的馬來西亞網球公開賽，從會外賽連闖7關，勇奪個人生涯首座WTA巡迴賽單打冠軍，是繼寶島退役名將王思婷在1996北京公開賽單打稱后之後，台灣女網史上第2位在WTA單打奪冠的好手，世界排名也狂升45名，從123來到78。

2012年謝淑薇馬來西亞公開賽奪冠後，當時二度贊助她的四維企業賽後舉辦慶功宴，並由已故總裁楊斌彥、也是謝淑薇口中最尊敬的「楊伯伯」的么女楊慧瑜代表上台祝賀，如今相隔11年，謝淑薇繼2014仁川亞運後再度披上中華隊，一同在金恩盃(前聯邦盃)奮戰，楊慧瑜利用洽公之餘，在這次吉隆坡金恩盃大會旅館門口等待謝淑薇的抵達，兩人見面後互相擁抱，彼此寒暄並話家常，同時不經意地留下這張與11年前相互輝映，連站立位置都相同的照片。

2021年底打完WTA年終賽休息，今年4月底回歸WTA巡迴賽的謝淑薇，復出短短3個月就在法網、溫布頓連下2座四大賽女雙冠軍，這次加入金恩盃中華隊陣容，因為在溫網單打會外賽左腳大拇趾嚴重瘀血，經過經過鑽甲放血迄今仍未完全痊癒，金恩盃前幾場預計先以雙打為主。