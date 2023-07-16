溫布頓網球公開賽，女單第4種子潔西卡佩古拉（Jessica Pegula）在8強止步，輸給非種子的捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），萬卓索娃後來摘下冠軍。根據英媒《泰晤士報》的分析，他們認為是佩古拉太富裕了，導致她缺乏「上進心」，永遠只能停留在8強（她大滿貫賽6度止步8強）。

潔西卡佩古拉今年29歲，她的父親是泰倫斯「泰瑞」佩古拉（Terrence Pegula），堂堂佩古拉娛樂體育集團的老闆。泰倫斯手上有NHL職業冰球隊水牛城軍刀、水牛城比爾，夫妻的淨資產估計67億美元（新台幣2067億）。潔西卡是他們的5個孩子之一。

《泰晤士報》寫道：「潔西卡身邊都是奢侈品，獨缺大滿貫獎盃，她的動力何在。如果有財富做為失敗的後盾，她對勝利是否還有渴望？一些父母為了給小孩找張飯票而督促他們練習網球，一些選手想要為國爭光，一些選手想要脫貧。一旦放下球拍他們就沒有備案了，但是佩古拉永遠都有備案。」

該篇文章強調「佩古拉需要億萬家庭買不到的動力才能闖過8強」，佩古拉看了之後在推特回嗆：「告訴你們，我絕不會花錢買這篇垃圾文章，哈哈。」美國網友支持佩古拉，他們認為4大賽全部都能打進8強，這已經是對勝利有非常強烈的執著才能做到，至於拿不到冠軍還有體育天分的因素，跟她家境富裕扯不上關係。