2023金恩盃女子團體網球賽亞洲／大洋洲區第二級賽事24日中華隊在小組賽首場迎戰新加坡，直落三點收下勝利，謝淑薇也在無關勝負的女雙和小將盧曼琳搭配出賽，直落兩盤勝出。

這場中華隊和新加坡的小組賽，第1點單打詹皓晴6比2、6比0輕取對手楊思婷，第2點單打李珮琪6比0、6比4解決對手陳曉燕，也為中華隊提前確保勝利，第3點儘管無關勝負仍進行，謝淑薇和盧曼琳6比3、6比1擊退新加坡唐穎珊／葉慧琦，不過也因為無關勝負，大會官網竟然也就完全沒放第3點女雙的比數。

金恩盃中華隊陣容有謝淑薇、詹詠然、詹皓晴、李珮琪、盧曼琳5位好手，而大會今年賽制改變，亞大區參賽12隊經抽籤分成兩組，每個組別6隊採單循環賽，分組戰績前兩名進行交叉準決賽，這兩場交叉準決賽的勝方就能晉級2024年亞大區一級，也就是想要前進到亞大區一級的升級球隊，必須要在6天內連打6場，中間沒有休息日，但也不會產生冠軍，重點是晉級亞大區一級的兩支隊伍。

中華隊本屆金恩盃小組賽和今天交手過的新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲分在同組，教練何智仁評估同組的大洋洲和香港隊應該是中華隊最強對手。

詹皓晴金恩盃單打出賽。（四維體育推廣教育基金會提供／陳筱琳台北傳真）