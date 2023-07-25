2023金恩盃女子團體網球賽亞大區二級賽事中華隊25日小組賽第2場出戰大洋洲隊，3點賽事總比分1比2落敗，目前小組賽前兩場打完1勝1敗，若想到爭取分組前兩名打升級賽，接下來對關島、巴基斯坦及香港必須全勝。

在成人職業賽主要以雙打為主，較少參加單打賽事的詹皓晴，連續兩天為中華隊擔任第1點單打，拚了將近3小時6比2、5比7、5比7遭對手逆襲，賽後她表示，從青少年之後就很少參加單打，單打經驗不夠多，後兩盤在5比5關鍵時候對方發揮較好，場上仍想辦法盡力做好，可惜不是想要的結果。

第2盤中段一度申請傷停的詹皓晴，第3盤前接受防護員緊急治療，她說：「比賽過程中雙腿輪流微微抽筋，在場上努力克服，想辦法盡力伸展，賽後收操時就真的抽筋了。」

詹皓晴未能拿下首點勝利，第2點單打也是連續兩天出賽的李珮琪以兩個5比7吞敗，中華隊提前確定輸掉這場，第3點雙打僅管無關勝負，詹皓晴仍照賽前排點和姊姊詹詠然一同上陣，為中華隊拿下1點，避免被橫掃。