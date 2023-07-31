先前苦吞2連敗，且提前無緣8強的中華男籃，31日在成都世大運最後一場預賽遭遇地主大陸隊，靠著今年T1聯盟選秀榜眼高錦瑋攻下全場最高26分，中華隊終場97比84逆轉擊退大陸隊，總算拿到世大運首勝，預賽戰績1勝2敗，排名A組第3，接下來還須去打第9到15名排名賽。

大陸隊上半場雖然一度靠著楊曦皓與今年CBA選秀狀元陳國豪的火力，擴大領先優勢到12分，不過中華隊也在游艾喆、高錦瑋、邱子軒等人火力掩護下，逐漸縮小落後差距，打完上半場，中華隊追成46比48，高錦瑋半場進帳10分。

中華隊第三節冒出「奇兵」，蔡宸綱連投帶罰拿下11分，帶領球隊打出17比6小高潮，中華隊反以63比54領先；來到末節，中華隊更靠高錦瑋、游艾喆兩人火力擴大領先到17分，比賽時間僅剩2分25秒，中華隊幾乎篤定帶走勝利了。

除了高錦瑋火力全開演出，蔡宸綱也替補攻下15分，游艾喆13分、11助攻與5籃板，同樣效力T1高雄全家海神的邱子軒與呂威霆各有11分；去年CBA狀元王嵐嶔攻下大陸全隊最高16分，另有10籃板，楊曦皓14分，陳國豪13分。