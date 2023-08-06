U12世界盃少棒賽6日來到最終日賽程，中華隊在冠軍戰再碰美國隊，儘管在4局下一度靠著沈偉凡二壘安打追平，但最後2局擋不住對手猛攻，6局還被亨利（Leyland Henry Jr.）敲出滿貫炮形成重傷害，沈偉凡在6局下敲出2分炮，但仍以4比10吞敗，無緣隊史第3冠，美國隊則完成2連霸也是隊史第5度登頂。

3局上美國隊進攻，1出局後中華隊先發投手高聖凱控球不穩，連續四壞球、觸身球保送帕克（Nicholis Parker Jr.）、厄利（Tyler Early），還被亨利敲出右外野深遠二壘安打。眼看中華隊就要掉分，結果帕克回本壘因用頭部滑壘，由於少棒規則禁止小球員用頭部滑壘被主審判出局，厄利則是想趁著回傳球傳歪溜回本壘，但遭捕手王羽翔觸殺出局，中華隊用另類雙殺化解危機。

3局打完兩隊都沒能得分，4局上高聖凱續投先被敲安又保送，形成無人出局一、二壘有人，中華隊換上葉壘盼踩住煞車，但他被高梅茲（Gavin Nash Gomez）敲安先掉1分，又因高飛犧牲打被攻下第2分。

落後2分的中華隊在4局下展開反攻，邱亞恩獲得保送、鄭奇恩安打攻佔一、三壘，2出局二、三壘有人時沈偉凡敲出右外野深遠二壘打，一棒助隊追平。

5局上美國隊又靠著厄利滾地球造成一壘手失誤將分數超前，6局上滿壘時葉壘又發生暴投讓美國隊攻下第4分，之後又被敲高飛犧牲打再丟1分，中華隊換投仍擋不住美國隊炮火，亨利敲出滿貫炮形成重傷害。6局下中華隊最後反攻機會靠著沈偉凡2分炮追分，但仍以6分差落敗，無緣報昨日落敗一箭之仇，奪下亞軍。