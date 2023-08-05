U12世界盃少棒賽超級循環賽最終日賽程將決定另張冠軍戰門票誰屬，提前鎖定決賽門票的中華隊5日晚間將碰上美國隊，若順利擊敗美國明天將與委內瑞拉爭冠；反之則形成美、日、委3隊戰績相同且互咬情況，比較對戰優質率（TQB）後確定由美國與中華隊爭冠。

中華隊是目前唯一不敗之身，昨天以1比0擊敗韓國隊後，提前以7連勝、複賽4勝0敗戰績挺進冠軍戰，而另一張門票則要視今天比賽結果而定。

率先登場的日本與多明尼加之戰，日本隊靠著單場3發3分炮，以13比1勝出；接著委內瑞拉與韓國的比賽，委內瑞拉連2天打到延長賽才辛苦贏球，以5比4險勝韓國隊，目前與日本隊複賽戰績同為3勝2敗。

晚間進行的中華隊與美國之戰牽動另一張門票由誰取得，若中華隊贏球，戰績5勝0敗，委內瑞拉與日本同為3勝2敗，但比賽兩隊過去交手成績，委內瑞拉在預賽擊敗日本，因此由委內瑞拉與中華隊爭冠。

若中華隊晚間不敵美國，則會形成美、日、委3隊同為3勝2敗且戰績互咬，在比較TQB後確定由美國勝出，明天將與中華隊在冠軍戰再度碰頭；中華隊今晚推出陳昶叡先發，而賽前統一獅投手胡智爲也抽空到場為小球員們加油打氣。