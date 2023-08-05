中華隊在超級循環賽最終戰以3比11不敵美國隊，中止從預賽起的7連勝，吞下本屆U12世界盃少棒賽首敗，6日冠軍戰對手確定將再次碰上美國隊，盼能報此役落敗一箭之仇，也要力拚隊史第3冠。

由於下午委內瑞拉在延長賽第7局以5比4險勝韓國隊，提前確定日本隊無緣爭冠，晚間的台美大戰將決定中華隊明天冠軍戰對手，中華隊若贏明天將碰委內瑞拉，反之則要再戰美國，今晚中華隊推出陳昶叡先發。

中華隊在1局下先攻下2分，但美國隊在2、3局各得1分追平，4局上中華隊第2任投手林品佑挨滿貫炮，也讓中華隊陷入落後，美國隊5局上再添3分持續擴大領先。

中華隊此役受制美國隊先發投手海德（Paris Marshaun Head），海德主投5局飆出7K，被敲5支安打、失3分（2責失）拿下勝投。

明天冠軍戰中華隊將再碰美國隊，這也是兩隊繼2017年之後再度在最終戰碰頭，中華隊要尋求隊史第3冠，也要擋下美國隊2連霸。