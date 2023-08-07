成都世大運正熱，也有許多台灣運動好手在不同賽事努力發光發熱，中華聽障保齡球隊挑戰世界聽障保齡球錦標賽，繼男子雙人賽斬獲1銀1銅後，6日晚間女子雙人賽也傳回1銀1銅好消息。

雙人賽中華隊派出張堯茜／林雅琴、林香孜／王玉琴兩組人馬角逐，在雙人賽進行完前4局後，張堯茜／林雅琴以及王玉琴／林香孜兩組人馬穩定居於前4名；打完預賽6局後，張堯茜／林雅琴以2439分名列第2種子，王玉琴／林香孜則以2301分排名第3，4強挑戰賽再度上演「寶島內戰」，另一邊4強挑戰賽則韓國隊兩組人馬「網內互打」爭取晉級金牌戰的機會，也形成前4強由中華隊與韓國包辦的局面。

4強挑戰賽中，張堯茜／林雅琴持續穩定發揮，以373比319勝出自家人、晉級金牌戰，王玉琴／林香孜雖未能晉級金牌戰，也仍為代表隊斬獲1面銅牌。

金牌戰中華隊兩位經驗豐富的兩位女將張堯茜／林雅琴與韓國隊互有領先，一路纏鬥至第8局後才由韓國隊以2個Strike拉開比數，終場中華隊以351比381落敗，拿下銀牌。

大會在台北時間8月7日繼續進行男子三人組賽事，中華隊代表隊實力不錯，有望再添獎牌。