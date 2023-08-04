中華桌球隊確定又有獎牌入袋！先前在成都世大運男團摘銀、女團奪銅的中華桌球隊，4日靠著楊嘉安闖進桌球男單8強，更以11比13、8比11、11比6、11比4、12比10、11比9逆轉擊敗日本選手田中佑汰闖進桌球男單準決賽。

由於桌球項目不打銅牌戰，楊嘉安至少銅牌在握，5日上午10點45分將跟大陸選手周愷爭奪金牌戰門票。

中華桌球隊另一男單好手楊子儀雖也闖進男單8強，可惜以0比4不敵周愷；女單黃禹喬同樣止步8強，簡彤娟16強就遭淘汰出局。