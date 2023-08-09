台灣田徑好手彭名揚在成都世大運「三喜臨門」，他在男子400公尺跨欄飆出48秒62奪金、擠身今年亞洲排名第2，還打破全國紀錄、達標巴黎奧運，世大運的好表現讓他接下來出征杭州亞運更添信心，除了盼站上頒獎台外還希望能夠跑進47秒內。

彭名揚在7月的泰國曼谷亞錦賽時表現並不理想，轉站成都後卻跑出生涯最佳，「亞錦賽有比不好的經驗，在世大運前就想辦法趕快把不好的想法排除掉，也把狀態調整上去。」他也透露，在世大運預賽結束後，自己就有預感成績不會太差，「因為預賽輕鬆跑就已經50秒16，就知道自己狀況回來了。」

接著準決賽彭名揚跑出48秒97，成為陳天文、陳傑後，台灣第3位進入「48秒俱樂部」的400欄選手，來到決賽更是一舉改寫高懸22年的全國紀錄。彭名揚透露，除了賽程安排對自己有利外，身體狀況真的是「絕好調」，「到決賽身體都完全沒有痠痛感，所以想說決賽就拚看看，看能不能改寫準決賽成績。」

生涯最後一次世大運彭名揚滿載而歸，「原本就設定不管如何都要拚一面獎牌，沒想到能夠拿到金牌，真的像是作夢一樣，很不可思議，也沒想過會破全國、達奧運標，真的只是想說拚看看。」

在世大運跑出佳績，也為接下來的杭州亞運更添信心，目標能夠站上頒獎台，這段時間彭名揚還要再修正一點欄架的技術，讓跨欄時的流暢度更好，「這個成績絕對不是我的巔峰，每一年我進步幅度都很大，現在25歲又是黃金時期，滿想挑戰能夠跑進47秒的。」