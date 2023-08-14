2023年杭州亞運會前哨戰的「2023亞洲沙灘排球公開賽」將於本（8）月17日至20日止一連4天，在澎湖湖西鄉隘門沙灘展開競技，計有15國47隊參與競技。有興趣觀眾除可現場觀看這場國際賽事外，也可過過無線電視台73、74（ELEVEN1、2）台來同步收看即時轉播。

擁有許多得天獨厚資源，如清澈海水、潔白沙灘的澎湖，正以良好地理環境，型塑運動城市意象，也成為國際鐵人三項賽選手票選想再來參賽的城市。更因世界最美麗海灣讓亞洲沙灘排球公開賽，繼2019年後，這次是二度設為公開賽地點。

澎湖縣政府為迎接這場賽事，前置作業已先將隘門沙灘劃為四個場地，進行篩沙工作，等待選手報到、練習、比賽，同時現場也備有座位區，可以至現場觀看國際賽。

中華民國排球協會理事長龔建榮表示，亞洲沙灘排球公開賽為國際排球總會及亞洲排聯排名積分賽，總獎金高達2萬美金，台灣雖然起步較晚，但這幾年在積極培育優秀潛力選手下，也獲得良好成果，這次就選派了男子3隊，女子4隊參賽。

包括台灣、澳大利亞、香港、印尼、伊朗、日本、馬來西亞、紐西蘭、阿曼、卡達、澳門、泰國、吐瓦魯、萬那杜、越南等15國，共有47隊亞洲沙排勁旅（男26隊、女21隊）。

澎湖縣政府指出，推動體育賽事一直是縣府的重點，近年來積極辦理全國性賽事，6月的泳渡澎湖灣和國際海上花火節、8月是棒（壘）球月，國際菊島盃青少棒、少棒、全國慢速壘球錦標賽及9月全國沙灘手球錦標賽，希望提升運動風氣，打造澎湖為運動城市同時爭取辦理國際賽事，增加澎湖的能見度與世界接軌。