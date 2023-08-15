澎湖一名80餘歲翁姓老翁今下午隻身前往湖西鄉龍門裡正角土地公廟前海域浮潛採捕海膽，但傍晚近6時許開始漲潮時仍未歸，他的兒子電話連絡也無訊息，因此趕緊向海巡署岸巡第七隊報案，目前澎湖海巡隊調派一艘百噸艇，岸巡調派9車27人現場協尋中。

岸巡第七隊表示，於下午5時53分接獲翁姓民眾報案，其父親（80餘歲）至龍門土地公廟附近海域，以岸際浮潛方式採捕海膽久未返家，因此請求協助搜索。由於老翁騎乘的車還在現場，手機無法接通，因此研判應該還未上岸。