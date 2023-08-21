新北市警察局瑞芳分局21日傍晚，驚傳簡姓副分局長意外離世。據悉，簡姓副分局長21日上午在赴平溪分駐所督勤後，向同仁告知會到附近走走，但接下來就失聯，經過一日的搜尋，竟在平溪區望古第二瀑布的潭中發現身影，經急救後仍回天乏術。初判可能是不慎失足落水，但詳細原因仍有待警方進一步調查釐清。

據了解，簡男上午6時許收假，接著就轉往瑞芳分局所屬的平溪分駐所督勤，7時左右結束後，平時熱愛登山的簡男，便向同仁表示會先到附近走走，再回瑞芳分局上班。

新北市平溪一名男子在望古第二瀑布潭內溺水身亡，經查竟是新北市警察局瑞芳分局的副局長。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市平溪一名男子在望古第二瀑布潭內溺水身亡，經查竟是新北市警察局瑞芳分局的副局長。（翻攝照片／張志康新北傳真）

不過隨著上班時間到了，瑞芳分局同仁發現簡男沒有進辦公宝，便展開協尋。後續警方經聯絡家屬，得知簡男很早就出門了，也沒有中途回家，經緊急查詢定位，發覺簡男上午7時19分左右，行經新北市平溪區望古坑前，警方前往現場，在望古瀑布附近，發現了簡男所開的車輛。

新北市平溪一名男子在望古第二瀑布潭內溺水身亡，經查竟是新北市警察局瑞芳分局的副局長。（張志康攝）

後續警方又在望古一帶搜尋，下午4時許，在河邊發現了簡男的衣物和鞋子，便緊急請求消防局協助，新北市消防局也立即派出潛水人員協助搜尋。晚間6時09分，新北消防局在望古第二瀑布的潭水裡，發現了簡男，將其搬運上岸後，救護人員立即施以心肺復甦術，並緊急送醫急救，但仍回天乏術。

據現場初步研判，由於近日平溪山區多雨，簡男可能是一時不慎，失足跌落潭內。但確切的死亡原因及事發經過，還有待警方進一步調查釐清。