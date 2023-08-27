大陸一名女子日前在重慶市一棟建築物的電梯內分娩，事後竟將孩子扔到垃圾桶，還用多張衛生紙遮蓋，並在擦完血跡淡定離去。而遭生母丟棄的嬰兒，直到當晚才被民眾發現，所幸寶寶目前平安出院，已由父母接走。

綜合陸媒報導，監視器影像顯示，一名身穿吊帶褲的女子，遠從外地去重慶市旅遊，結果就在拉著行李箱進入電梯沒過多久，便從褲管抱出一名才剛出生的嬰兒。

當時，女子見狀立刻抽出自備的紙巾擦拭殘留在地上、鞋底與孩子身上的血跡，幾分鐘後她才從電梯內走出來，右手抱著嬰兒，左手拉著行李箱，竟將寶寶丟進附近的垃圾桶，甚至放了幾張衛生紙蓋住。

不過，女子奇怪的舉動，很快就被一名路過的老婦察覺，結果老婦走近垃圾桶低頭查看，只和女子交談幾句就也未多停留。女子等人走遠，再度擦拭腳底的污漬、血跡，不疾不徐搭另一台電梯離開。後來待在垃圾桶內的嬰兒，直到晚上才被民眾發現，立即送醫急救。

老婦見狀只和女子攀談幾句，雖有低頭檢查垃圾桶，但沒有停留太久。（圖／翻攝自微博／齊魯晚報、痞_蜀黍）

此事一出，當地派出所警方馬上介入調查，透露孩子目前一切平安，但因涉及隱私，具體情況不便多說。重慶市第五人民醫院醫護表示，嬰兒如今順利出院，是被父母接走。

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