澎湃新聞1日報導，9月起，大陸一批新的法律法規即將實施，涉及無障礙環境建設、青藏高原生態保護、領事保護與協助、法律援助等方面內容。其中在《限制商品過度包裝要求》新規要求「月餅不應與其他產品混裝」，月餅包裝不能放入紅酒、茶葉、刀叉等其他產品。值得關注的是，新推出《無障礙環境建設法》明確大陸改建建物須符合無障礙標準，並支持既有住宅加裝電梯或者其他無障礙設施。地方法規天津新規要求，禁止少年紋身，中學以下周邊200米內不得設紋身場所或服務。

一些關乎國計民生地方性法規也開始實施。比如，重慶出台了大陸全國首部反間諜配套地方性法規，細化反間諜安全防範措施；福建制定《消防條例》，明確嚴禁電動自行車入樓停放或充電；四川地區將直播帶貨、外賣送餐納入監管，明確食品安全責任；海南省全面禁止任何組織和個人向未成年人提供紋身服務等等。

大陸《無障礙環境建設法》1日起施行。這一法律共8章，明確，新建、改建、擴建居住建築、居住區、公共建築、公共場所、交通運輸設施、城鄉道路等，應當符合無障礙設施工程建設標準。支持城鎮老舊社區既有多層住宅加裝電梯或者其他無障礙設施。還專門加入了保障措施、監督管理、法律責任等內容，明確了相關責任主體、監管部門，以及違反相關規定後的處罰措施等。

新修訂的《辦理法律援助案件程序規定》，自1日起施行。涉及明確職責分工和辦理原則、優化申請程序、完善審查程序、細化指派程序、規範承辦要求五大方面。主要明確法律援助機構應當向社會公示並及時更新法律援助申請條件；申請人申請法律援助時，不再需要提交經濟困難證明表等內容。

《宗教活動場所管理辦法》1日起施行。共10章76條，規定宗教活動場所籌備設立和登記的程序要求，規範宗教活動場所管理，明確宗教活動場所成立管理組織，實行民主管理，建立健全人員管理制度，規範本場所人員宗教活動、社會活動、對外交流等。規定任何組織或者個人不得以宗教活動場所名義或者利用宗教活動場所影響力進行商業宣傳，牟取非法利益；宗教活動場所之間不得形成隸屬關係等。

《青藏高原生態保護法》1日起施行。堅持生態保護第一，聚焦青藏高原生態保護的主要矛盾、特殊問題、凸出特點，統籌推進山水林田湖草沙冰綜合治理、系統治理、源頭治理，為青藏高原生態保護和可持續發展提供法治保障。

《領事保護與協助條例》於1日起實施，是中國首部關於領事保護與協助及針對海外中國公民和機構安全的專門立法。共27條，主要內容：明確各方面在領事保護與協助中的職責、義務。規定外交部、駐外外交機構、國務院有關部門等分別承擔的職責，明確在國外的中國公民、法人、非法人組織的自我保護義務。明確領事保護與協助受理方式以及履責區域，方便中國公民、法人、非法人組織諮詢、申請領事保護與協助等。

大陸國家市場監督管理總局新修訂發布的《限制商品過度包裝要求（食品和化妝品）》（GB 23350—2021）1日起施行，強制性國家標準，從包裝空隙率、包裝層數和包裝成本等方面，規範了31類食品、16類化妝品的包裝要求，不符合新標準的產品將不允許生產、銷售和進口。

國標明確境內生產銷售和境外進口的食品化妝品均適用於本標準，出口產品不適用本標準，贈品和非賣品也不適用本標準。特別是在月餅混裝方面，根據「月餅不應與其他產品混裝」的要求，月餅包裝中不能放入紅酒、茶葉、刀叉等其他產品，必要時可放入食品用去氧劑、冰袋等防止月餅變質的產品。

《上市公司獨立董事管理辦法》自4日起施行。《辦法》主要明確了獨立董事的任職資格與任免程序、職責及履職方式、履職保障機制、法律責任等，並對相關事項設置了一年的過渡期。其中，明確獨立董事原則上最多在三家境內上市公司擔任獨立董事的兼職要求；要求獨立董事每年在上市公司的現場工作時間不少於十五日，並應當製作工作記錄等。

近期，重慶市人大常委會審議通過《重慶市反間諜工作條例》自9月1日起正式施行。是《反間諜法》修訂後大陸全國首部配套地方性法規。共29條、不分章節，從健全反間諜工作機制、細化反間諜安全防範措施、加強反間諜工作保障和考核、完善法律責任等方面，進一步增強操作性、執行性，為重慶市開展反間諜工作提供了更加清晰明確的立法指引。

《福建省消防條例》自1日生效，針對電動自行車的停放、充電等方面作出了具體規定。《條例》明確，在公共門廳、疏散通道、安全出口、樓梯間等公共區域停放電動自行車，或者私拉電線和插座給電動自行車充電的，由鄉（鎮）人民政府、街道辦事處責令改正，拒不改正的，對單位和個人處相應的罰款。

《江蘇省基層衛生條例》自1日起施行。作為省級層面首部基層衛生領域地方性法規，在准入機制上，明確招聘基層醫療衛生人員可以放寬報名條件、降低開考比例，對招聘人員確有困難的崗位可以不設開考比例等內容。對難以形成充分競爭的崗位，在符合執業准入要求的前提下，可放寬報名條件、降低開考比例；對同一崗位報名成功人數和擬招聘人數的比例與該崗位開考比例相同的，可直接採取面試等方式確定體檢考察人選；對招聘全科、兒科、公共衛生等緊缺專業的，可簡化招聘程序。

《四川省食品安全條例》自1日起施行，將進一步完善四川食品安全法治體系。為平台和商戶提供入網服務的經營者納入監管，明確食品安全責任。進一步規範了直播帶貨行為，行銷活動不得實施掛羊頭賣狗肉的混淆行為。細化了外賣送餐管理，要求使用封簽或者一次性封口包裝袋。此外，《條例》還明確建立全省統一的食品安全公共服務溯源平台，構建高效的全鏈條監管機制。

《海南經濟特區禁止向未成年人提供紋身服務若干規定》自1日起施行。明確禁止任何組織和個人向未成年人提供紋身服務。中小學、特殊教育學校、中等職業學校、專門學校、幼兒園周邊直線延伸200米範圍內不得設置紋身服務場所或者開展文身服務活動。

《天津市基因和細胞產業促進條例》自1日起施行。《條例》明確天津統籌推進濱海新區「細胞谷」等園區建設，吸引和促進人才、資本等市場要素聚集，促進創新鏈與產業鏈深度融合；支持中國醫學科技創新體系核心基地建設，鼓勵依託基地加強京津冀產業聯動，優化跨區域產業布局，鞏固優勢領域的領先地位。

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