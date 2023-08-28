百貨中秋預購陸續起跑，業者觀察，今年以精巧尺寸的月餅、搭配茶品或咖啡組合當道，且可愛外型的月餅也有療癒效果，另企業送禮熱門品牌，以千元以上的半島精品店、香港皇玥餅藝、香港皇玥、老爺酒店等品牌銷售詢問度較高，還有集結麵包界天王推出的蛋黃酥禮盒，也將限期開賣。
遠東百貨總經理徐雪芳，率領團隊精選200家優質品牌於中秋禮品特輯登場，觀察今年趨勢，可以發現幾大趨勢：月餅精巧，大小落在50g至125g間、偏好搭配濾掛咖啡、茶品組合、有機食材入餡，及可愛的造型一看就療癒。其中遠百獨家有台南香格里拉靚月經典桃山皮月餅禮盒、老爺大酒店睛亮廣式月餅禮盒等星級飯店選品，即日起至10月1日在全台遠東百貨異國食品館販售。
微風中秋禮盒集結頂級水果、米其林餐廳指定肉品、飯店頂級月餅等上百款禮盒，平均價位千元左右，滿足高質感精緻送禮需求，其中觀察企業送禮熱門品牌，以半島精品店、香港皇玥餅藝、香港皇玥、老爺酒店，及君悅酒店的月餅禮盒銷量及詢問度較高，預估帶動千元以上禮盒成長2成。
另微風精品線上更攜手世界麵包大賽冠軍王鵬傑，獨家聯名微風吉祥物KAZEMON熊，推出限量中秋禮盒，且在品牌人氣綠豆椪上刻印專屬戳章，打造傳統中帶有創新的奢華送禮，一推出當日銷售即超過150盒，首波預購至9月7日。除月餅外，中秋節吃蛋黃酥也成為一股熱潮，微風統計除郭元益、台北美福大飯店的蛋黃酥熱賣，集結四大天王的法朋李依錫、陳撫洸、吳寶春、王鵬傑的蛋黃酥禮盒，也於9月2日起於Breeze Super現場販售。
新北比漾廣場選物品牌「不止這漾吧」中秋禮盒，內涵台灣精品風味地酒，搭配甘薯酒香蜜汁豬肉乾，還有減糖的手工燕麥餅乾，其中本土的地酒「甘薯燒酎」，更獲得布魯賽爾烈酒大賽銀獎肯定，禮盒預購日期即日起至8月31日。
台北101今年第二度推出月餅禮盒，包裝融入跨年煙火的燦爛，今年升級推出大小兩款禮盒，大款9入組合融入嶢陽茶行精選茶品，小款6入精巧可愛，滿足不同的送禮需求，今年7月甫上市，前5成量已被企業主預購，目前也緊急增量，讓更多散客也能在中秋品味。
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