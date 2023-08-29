cama café「秋日果香中秋禮盒」9月6日上市，節慶優惠價699元，會員再享折扣。（cama café提供／朱世凱台北傳真）

中秋吃月餅解甜膩，咖啡成為最佳拍檔，連鎖咖啡品牌順應節日推出檔期禮盒。路易莎9月6日至9月30日推「中秋獻禮，心意滿滿」經典濾掛咖啡組及豪華咖啡豆組中秋禮盒，多種咖啡豆自由配享優惠；cama café跨界聯名台灣果物永續品牌「果嶼」，推出「秋日果香中秋禮盒」，將帶有清甜果香的浸泡式與濾掛式咖啡，與選用在地水果慢熬的果醬一同封存，會員享特價。

路易莎「中秋獻禮，心意滿滿」經典濾掛咖啡組及豪華咖啡豆組中秋禮盒，可從大師經典、尋豆師或典藏莊園系列、各式風味調性咖啡豆自由選自由配，「經典濾掛組」任選4盒，總價享5折優惠；「豪華咖啡豆組」任選4包半磅咖啡豆，總價享75折。想要同時擁有濾掛咖啡與咖啡豆就選「精選綜合組」，各任選兩包都能享濾掛5折優惠、半磅咖啡豆享75折優惠，若單筆訂單滿5組（含）以上再享88折。

cama café「秋日果香中秋禮盒」特選三款帶有清甜果香的浸泡式與濾掛式咖啡，包含帶有清新莓果和熱帶水果香氣的「漫遊果樹」濾掛式咖啡；揉合青檸酸香與小白花香韻的「雷夢雪菲」濾掛式咖啡；以及帶有熟成柑橘、烤堅果與奶油糖多層次風味，且僅有3％以下低咖啡因的「輕甜柑橘」浸泡式咖啡。並與果嶼推動的「歪果再生計畫」合作，使用在地小農生產，外表不佳但卻同樣美味的水果，透過職人慢熬製成果醬，保留水果獨特的柔順口感、色澤與香甜。本次禮盒選擇了「青檸芭樂果醬」和「百香鳳梨果醬」，不僅能當成抹醬，同時也可搭配優格食用。

cama café秋日果香中秋禮盒將於9月6日正式於全台門市上市，即起已可預購。秋日果香中秋禮盒中秋節慶價每盒699元，只要於手機下載cama café APP並完成註冊成為會員，即享會員優惠價1盒649元，一次購買兩盒秋日果香中秋禮盒再享1200元二入優惠價，大量購買亦有９折至85折不等的折扣，預計可賣破千盒。