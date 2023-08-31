遠東百貨徐雪芳總經理想把象徵豐收的美好，透過韓國展傳遞給大家。（遠百提供）

韓國物產展持遠百App或HAPPY GO卡，消費當日單筆滿1500元以上，再贈送故宮南院門票乙張。（遠百提供）

道地韓式風味－韓味不二海苔酥系列，海青菜搭配黑芝麻油、白芝麻及鹽巴烘焙，每包依口味價格不同售價139至159元，10包特價1000元，美味又健康。（遠百提供）

韓國展Ourhome湯品系列，豬肉泡菜湯300g／包，原價320元、特價299元，5包特價1000元；牛骨高湯每包原價180元、特價169元，7包特價1000元。持遠百App或HAPPY GO卡於韓國展單筆消費滿999元，即贈Ourhome粥品乙份。（遠百提供）

韓國展濟州島漢拏峰柑橘果汁、天惠香柑橘果汁、濟州島青橘果汁330ml，每瓶推薦價150元。（遠百提供）

韓國展Binggrae芋頭牛奶新上市，每組6入350元、特價4組1000元，消費滿1000元加贈聯名資料夾或扇子、滿3000元加贈存錢筒乙個。（遠百提供）

韓國展金守美辣味螃蟹醬建議售價每盒880元、推薦價2盒1500元。（遠百提供）

韓國展黃土房甜柿餅8入禮盒，推薦價850元；甘甜柿子切片50g推薦價139元、400g 880元。（遠百提供）

韓國展Donglimfood乾辣牛肉（即食湯包塊）原價380元，特價3盒1000元。（遠百提供）

韓國展Ourhome粥品系列，鮑魚粥270g每包原價220元，特價6包（1盒）1200元。（遠百提供）

韓國展Ourhome粥品系列，南瓜粥270g每包原價165元，特價8包（1盒）1200元。（遠百提供）

韓國展金守美海苔15g，原價199元（3入1包），特價4包600元。（遠百提供）

秋是豐收的季節，每到這個時節想來碗暖暖胃的粥、來點醬蟹下飯，想到韓風吹拂。全台遠東百貨「2023韓流魅力 盡在遠百」韓國物產展魅力登場，第一波由遠企購物中心、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北即日起至9月5日跑第一棒，道地韓國物產展美食、好物讓這個秋季韓風滿溢。

「2023韓流魅力 盡在遠百」韓國物產展第二波9月7日到9月19日，由遠百信義A13、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百接棒，第三波9月21日到10月3日由板橋大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮壓軸。遠東百貨明（1日）至9月20日（三）推出「秋裝新品上市」檔期，持HAPPY GO Pay刷指定銀行信用卡，百貨服飾單筆分6期刷滿6000送500元十足抵用券，遠百App會員全館單筆消費2000元再加送100元十足抵用券，百貨服飾回饋高達10%，逛韓國物產展同時購物，CP值飆高。

「2023韓流魅力 盡在遠百」韓國物產展活動期間，凡持遠東百貨App於韓國物產展當日單筆消費滿599元以上之發票，即可登錄參加抽獎活動，獎項為韓亞航空台北－首爾來回機票，共兩名，買愈多中獎機會愈大；當日單筆消費滿999元以上即贈Ourhome粥品乙份，口味有雞粥、香菇牛肉粥、紅豆粥、南瓜粥；當日單筆滿1500元即贈故宮南院門票乙張，每人每卡限領一份，數量有限換完為止。

從熱門韓劇《我們的藍調時光》到最新《歡迎來到王之國》，裡頭演員們在濟州島愜意的品嘗著各式美食，粉絲看的心癢癢，此次韓國物產展，遠百竹北特別嚴選與戲劇中相同的一系列濟洲商品，有用濟州石頭爺爺形狀包裝的柑橘果汁，採用新鮮柑橘原汁鮮榨，喝得出新鮮水果的酸甜，清爽健康無負擔、熱銷的濟洲島漢拏山燒酒，酒精濃度從16%到21%，由天然甘甜的泉水搭配新鮮水果一同釀造。

配劇小酌正適合，而四面環海的濟洲海鮮料理更不遑多讓，使用獨門醬汁醃製出的醬蟹，將食材本身的鮮美鎖住、以天然濟洲原料萃取製作出的保養品知名品牌，讓人當個漂亮的「歐逆」，更多道地的韓式美食、知名美妝盡在全台遠東百貨「2023韓流魅力 盡在遠百」韓國物產展，歡迎消費者參觀選購。

（酒後不開車，未成年請勿飲酒，飲酒過量，有害健康。）