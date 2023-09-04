車銀優一身俐落造型出席Lady Dior Celebration。（Dior提供／黃唯淯台北傳真）

Lady Dior Celebration展於首爾聖水洞概念店舉行。（Dior提供／黃唯淯台北傳真）

戶外的雕塑造型亦是焦點。（Dior提供／黃唯淯台北傳真）

New Jeans團員Haerin也現身觀展。（Dior提供／黃唯淯台北傳真）

Dior日前於韓國首爾舉辦的Lady Dior Celebration展覽成為近期時尚圈話題，除了在首爾聖水洞的品牌概念店打造這次的展覽空間外，由藝術家Lee Bul設計的巨型雕塑「Cella」也是許多民眾的圍觀焦點。而早在活動開始前，韓國Dior就邀請不少藝人與名人共同串聯宣傳展覽。

品牌大使Jisoo穿上一身印花長洋裝搭配訂製款Lady Dior包現身，仙氣值爆表；男星包含車銀優、Jimin也都現身觀展，足見Lady Dior展所具有的高度吸引力。另外韓國超模之一的Irene Kim，有仙女顏之稱，美到不像話的洪秀珠Hong Suzu，韓國花式滑冰選手金妍兒Yuna Kim也都紛紛秀出自己Lady Dior包款，宣誓自身與Lady Dior的獨特之情。此次的Lady Dior Celebration展覽也是首度將Lady Dior As Seen By系列與Dior Lady Art設計活動結合，打造概念與視覺更為聚焦的Lady Dior展覽。

此次展覽中也回顧包含Bahk Seon Ghi、Choi Jeong Hwa、Gigisue、Gimhongsok、Ha Chong-Hyun、 Heewon Kim、Jay Sae Jung Oh與Jia Lee等24位韓國藝術家，分別於Lady Dior As Seen By系列與Dior Lady Art系列中，以他們獨到藝術創作想法，重新詮釋各自眼中的Lady Dior。也因為這種由藝術家與品牌彼此之間的相互交流，催生了充滿各種創意風格的Lady Dior作品。