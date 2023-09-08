《覺光遠照—淨空老法師文物展》7月1日開展至9月5日閉幕，67天展期間吸引了超過3萬6000人次前來觀展，體現老法師的誠敬人生和弘法理念，感受其對社會和諧、國家安定、世界和平的貢獻。

淨空老法師生前弘法足跡遍五大洲，這次在老法師圓寂週年之際，主辦單位特別用文物展的方式，帶領民眾認識這一位佛門的傳奇人物，走進他的生命故事。從展品中更加深刻感受到，其一生以踐行佛陀聖哲為志業，領悟佛陀的慈悲和智慧。

文物展展期吸引三萬六千人參觀。(戴志揚翻攝)

.策展人陳筱君(左)為天下文化創辦人高希均(中)、天下文化董事長王力行(右)導覽。(戴志揚翻攝)

文物展閉展當天，華藏淨宗弘化基金會悟道法師表示：「此次文物展非常圓滿，感謝澳洲淨宗學院、英國漢學院、香港佛陀教育協會、台南極樂寺、嘉義西林寺、台中慈光圖書館、佛陀教育基金會、大護法胡妮妮居士借展文物，感謝中華無盡燈文化學會協助導覽，感謝羲之堂策劃執行文物展，感謝所有幫忙展覽的同修大德們。展覽期間除了許多佛弟子前來，也有從海內外前來的各界民眾，與大家結緣，觀展人潮超過3.6萬人次，感到殊勝圓滿」。

策展人陳筱君也說：「對我而言這是一個極為特殊的策展因緣及經驗。我希望這是一個有溫度的展覽，大家可以從各個不同的面向，對老法師不凡的經歷，有更深一層的認識和了解。我認為展覽之所以打動人心的主因，是因為它客觀真實的呈現出老法師淡泊謙冲的人格特質，還有展場的情境氛圍，令人有如置身清淨道場般的平靜。

除此之外，本次展出也突破原本的預期，增加了相當多不同以往的來賓朋友，從對展覽有興趣，進而認識到老法師的生平事蹟，使得文物展別具意義。」的確，這次展覽受到各界極大的關注，展覽期間，包括聯合國教科文組織淨空之友社主席艾哈邁德．賈拉利閣下；還有政界代表國民黨主席朱立倫、國民黨副主席連勝文、臺北市副市長林奕華、前臺灣省議長高育仁、前國策顧問洪玉欽、臺北市市議員徐弘庭；以及教界代表：中國佛教會理事長淨耀大和尚、木魚基金會依法法師；學界代表：大成至聖先師奉祀官孔垂長；文化藝術界代表：知名作家暨藝術家劉墉、前故宮院長馮明珠、國父紀念館館長王蘭生、亞洲大學現代美術館館長潘襎、天下文化創辦人高希均、天下文化董事長王力行；演藝界代表：知名主持白嘉莉等人，都來共同緬懷淨空老法師的人生智慧。

主辦單位表示，淨空老法師曾提到：「文化是民族的靈魂、教育是文化的生機」，希望大家了解復興中華傳統文化的重要性，透過文化帶動經濟的良性發展，才是未來世界走向和平之道。《覺光遠照—淨空老法師文物展》已圓滿落幕，但老法師的智慧和慈悲心將繼續照亮眾生，期待未來會有更多有意義的文化活動，以弘揚老法師的精神，並繼續推動佛教智慧的傳播和傳承。