新竹縣政府為協助青年創業，在明新科大內成立新竹青創基地滿週年，28日舉辦「永續創新．竹城躍進」青創基地主題展覽暨企業媒合會，副縣長陳見賢和參展團隊、企業代表共同啟點亮3D全息投影風扇，象徵青創基地經1年努力，已成功驅動青創團隊的運轉能量。

陳見賢表示，縣府特別結合產官學研資源成立青創基地，以優惠價出租辦公空間給扶植團隊，並提供專業業師輔導資源，鼓勵青年投入創新創業，「新創竹夢資源網」也將上線，讓創業者能節省寶貴時間與精力。

青創基地計畫主持人明新科大張哲維助理教授指出，基地有21組廠商進駐，過去1年共舉辦近70次諮詢輔導，並開辦法律諮詢、財務會計、撰寫計畫等課程，這項展覽有8組青創團隊展示創業成果，包括在地小農推廣食育教育，客家老茶廠農業養生茶飲販售，外燴餐飲服務結合在地農特產打造客製化服務。

綠能企業研發「節能智慧窗」及「節能顯示窗」，智慧醫療照護推出「廿四節氣體質分析」及「光子頻率體質分析」，多家自媒體社群行銷規劃公司，則結合數位整合行銷將需求化繁為簡，結合智慧優化，創造最佳成效。

希映顯示科技代表呂志平肯定竹縣青創基地提供廠商交流互動，並助企業從學校找到優秀人才。林太太健康零食舖的代表林子筠說，創業最難的是從零到一的過程，透過竹縣青創基地的法務、稅務等課程，讓新創企業受益良多。

下午則有財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心、寬緯科技、工研院、新竹縣文創藝術觀光發展協會、宏景集團、數辰AI創藝科技公司等單位，與進駐的團隊洽談媒合，擴大青創團隊通路及取得訂單的機會。

教育局局長楊郡慈表示：新竹青創基地占地共280坪，除提供最多55家無固定座位區之輔導進駐企業外，並配置共享辦公空間，提供15家以上進駐座位、新創辦公室提供19間以上廠商進駐、共享學習教室1間、聯合會議室2間、洽談室1間及展覽空間等。課程報名、空間借用及進駐等詳情可至新竹青創基地官方網站查詢。