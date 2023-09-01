因應海葵颱風來襲，為維護參與活動的鄉親與工作人員安全，新竹縣政府於9月2日（周六）、9月3日（周日）舉辦的活動，部分有所調整，包括提前、延期或是取消，如有變動將隨時更新。

一、9／2－9／3「竹young青年-動物保護志工服務營隊」（地點新竹縣動物保護園區），延期舉辦，日期另行通知。

二、9／2－9／3「幾散嘉年華」（地點Wah!幾散竹東），延期舉辦，日期另行通知。

三、9／2「今與昔，東興圳的老照片走讀」（地點東興圳及公三公園），延期至9／16。

四、9／2「急救小教室」（地點芎林消防分隊）、9／3「小小救護員」（地點竹東消防分隊）體驗活動，均取消。

五、9／3上午9時社會處原訂在竹北國小辦理「112年新竹縣友善育兒-育有未滿2歲育兒津貼親職教育推廣系列活動-親子互動手捏陶土課程」，提前至9／2上午9時至12時30分辦理，地點無異動。

六、9／3下午2時社會處補助社團法人台灣築心全人生命教育關懷協會原訂在築心之家辦理「強化社會安全網第二期計畫－112年育兒指導服務方案－提升家長知能團體課程」之「嬰幼兒發展評估」課程，因受海葵颱風影響，課程延期，後續舉辦日期將另行通知。

七、9／3上午10時社會處補助新竹縣有智一同未來教育發展協會原訂在新竹縣芎林鄉農會農民直銷站辦理「強化社會安全網第2期計畫－112年育兒指導服務方案－提升家長知能團體課程」之「嬰幼兒副食品：新手家長自製食品不踩雷」課程，課程延期，後續舉辦日期將另行通知。

八、9／2上午9：30－13：00社會處新湖區社福中心原訂辦理「跳出好新奇」體驗紓壓活動坊，活動延期至10月28日（六）辦理，地點無異動。

九、9／2上午10時於新竹縣政府3樓第2會議室辦理之「新竹縣112年手語翻譯暨聽打服務成果發表會」，活動延期，日期另行通知。