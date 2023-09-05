台北航太展將於14日舉行，國防題材持續熱絡，國防軍工族群喜獲資金青睞，而國內唯一軍用砷化鎵微波功率放大器IDM廠全訊8月營收1億元，月減1.24％、年增5.81％，連五個月穩居1億元大關之上；累計前八月營收7.69億元，則較去年同期提升21.76％，為歷年同期新高。

展望下半年營運，全訊維持樂觀審慎態度，主因國防產品下半年進入標案出貨旺季，商用及衛星通訊產品訂單也持續提升，海外軍工客戶的PA訂單量穩健成長，因應國防軍工及商用產品訂單增加；至於產能，公司二廠下半年正式加入量產行列，亦可望帶動整體營收、獲利穩步走強。

中科院自製飛彈天弓、天劍、雄風均搭載全訊產品，全訊目前在手訂單約19.5億元，受惠天劍、雄風以及射控雷達動能挹注。法人預估，2023年受惠國防訂單挹注，高毛利防禦型飛彈天劍出貨，加上第一標反登陸用雄風飛彈出貨，有利產品組合優化，預估單季毛利率仍有望維持在55％以上的高檔。

全訊也表示，公司9月將參與兩項國際航空暨國防工業展覽盛會，不僅14～16日將與台灣太空產業發展協會，共同參與台北國際航太暨國防工業展覽會（TADTE 2023），18～22日還將參與在德國柏林舉辦的歐洲微波與射頻通訊技術展覽會（European Microwave Week／EuMW 2023）。

在軍工及航太產品方面，全訊今年將展示為以色列軍工客戶設計製造的高效雷達專用的連續波大功率高效固態放大器，以及為國家太空中心（TASA）開發出的低軌衛星孔徑雷達（SAR）使用的X頻段近千瓦固態功率放大器模組等尖端微波通訊科技產品。

另外，歐洲微波與射頻通訊技術展覽會為全球第二大微波射頻通訊展，全訊表示，今年將在德國柏林舉行的EuMW 2023中展出軍工航太、商用高頻微波通訊兩大類產品，而在商用產品方面，則將展出低軌道衛星及高頻商用功率放大器MMIC（PA MMIC）。