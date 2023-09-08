今年戶外機能服產業景氣變動相當快，在去年第4季北美地區急寒下，原本看好第1季循慣例應有追加單效應，最終並未出現，使得成衣傳統旺季較往年提早1個月結束，也導致成衣8月營收僅以3.2億元，較上月減少44.2%，也較去年減少50.6%，而前8月營收36.31億元，年減達10.2%。

因此，光隆在近期法說會上即有表示，今年第3季營收預估將較上季略減1成左右，但從第4季起將逐漸回溫，11月之後營收即可再度回到年成長軌道。關於今年新引進的戶外品牌客戶已依照進度打樣、試單，並已陸續出貨貢獻營收，目前也正同時開發其他新客戶，預計明年仍續再新增3至5個新客戶為目標，為明、後年的營運增添成長動能。

光隆仍看好未來戶外機能服市場的發展，也看到有愈來愈多的品牌客戶開始加速尋求中國大陸以外代工生產基地的需求，持續進行海外成衣廠擴產，包括越南預計擴增10條，以及第二產區的印尼新廠，均已動工興建，初期規劃6條新產線，以上均計劃於第4季投產，自有產線規模至年底將擴增至80條以上。