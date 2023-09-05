RIIZE剛出道，專輯預售量就突破百萬。（愛貝克思提供）

韓國知名經紀公司「SM娛樂」時隔3年推出全新偶像團體「RIIZE」，由SUNGCHAN（成燦）、SHOTARO（大崎將太郎）、WONBIN（元彬）、SOHEE（炤熙）、EUNSEOK（恩奭）、SEUNGHAN（承漢）、ANTON（燦榮）共7位成員組成，這也是SM娛樂繼2016年推出NCT後，暌違7年的男子組合，消息一出引起高度關注，官方IG帳號開通僅4天就破百萬追蹤，出道前便寫下KPOP新紀錄。

團體名稱「RIIZE」結合Rise與Realize兩個英文單字，意味著一起成長並且一起實現夢想之意。受人矚目的出道單曲專輯以成員們準備出道時一起度過的時間為主題製作，收錄主打歌〈Get A Guitar〉與象徵回憶和開始的〈Memories〉兩首歌曲，以RIIZE獨創、將自身情感融入音樂的「Emotional Pop」風格，在競爭激烈的KPOP中做出差異化展現獨特色彩。而這張單曲專輯《Get A Guitar》截至9月3日為止，預售量統計共103萬2144張，出道即達成百萬銷量成就。

出道當天在記者會上，成員皆表示，對出道還沒有真實感，會像現在一樣努力展現成長的樣貌，如團體名一起實現夢想」。對於專輯預售量，SUNGCHAN說道「100萬張的數字太令人不可置信，沒想到從出道就受到如此廣大的關注，十分感謝粉絲」。而關於目標與抱負，除了想獲得只有一次機會的新人獎外，ANTON表示想與成員們在自己曾住過的美國紐澤西州的體育場上表演，並進行世界巡演。此外，活動中還驚喜公布未來發片計畫，將於11月與12月各發行一張單曲，預計於明年第一季發行新專輯，並配合專輯進行大規模的全球活動。

RIIZE也在當晚的出道Showcase上公布官方粉絲名稱為「SUNZ」，有著「粉絲總是在同個位置照亮RIIZE，與之一同成長」之意。主打歌〈Get A Guitar〉結合復古氛圍的合成器音效與FUNK的吉他節奏，講述成員們透過音樂互相理解產生共鳴並成為一個團體的過程，同時也傳達即將展開閃耀夢想的抱負訊息。RIIZE出道單曲《Get A Guitar》已在台與韓國同步數位發行。