26歲韓國夯團BLACKPINK成員Lisa人美身材辣，最近傳出與世界首富、LVMH集團三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）秘戀中，經紀公司YG娛樂也態度曖昧回應：「無法確認」。近日Lisa大動作宣布加入巴黎「瘋馬秀」，但其他網友表示瘋馬秀尺度大，有可能會上空演出，引來激動網友怒批：「不需要這麼墮落吧」。

BLACKPINK人氣旺，一舉一動都成為話題，繼先前Jennie演出18禁美劇《偶像漩渦》（The Idol）後，另一名成員Lisa也宣布要進軍法國瘋馬秀，Lisa在IG限時動態證實後，瘋馬秀的品牌經理受訪表示，邀請Lisa上台表演是希望能吸引新的年輕女性客戶，「因為瘋馬秀已經成為一個驕傲、自由女性的象徵」。

Lisa發IG限時動態證實參加瘋馬秀。（圖／翻攝自lalalalisa_m IG）

對此，引來網友熱議，甚至有人翻出瘋馬秀可能會有脫衣、上空的演出，但有人駁斥指出脫衣舞給人的印象是低級下流，但瘋馬秀代表的是藝術，另外有粉絲表示，Lisa曾說去海邊穿比基尼都不敢曬照片，因為家教嚴怕被媽媽罵，如今突然「解放」，可能與交男友有關。

Lisa近日分享到海島旅遊的美照，引來網友狂猜掌鏡人是誰，眼尖網友發現剛好世界首富弗雷德里克阿爾諾也曬出相似的照片，懷疑兩人正在交往，韓媒甚至報導兩人已經進展到「見家長」階段，另有路人在洛杉磯私人飛機候機室看到Lisa帶助理與保鑣、弗雷德里克阿爾諾等人坐在一起，似乎證實雙方確實認識，但YG娛樂態度低調，僅回應：「無法確認」。