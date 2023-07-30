南韓高人氣女團BLACKPINK成員Jennie一舉一動皆會造成話題，日前才參加Podcast節目《At Your Service》，並在其中坦言自己因傷控制不了身體，近日更在個人YT頻道貼出坎城影展的VLOG，透露自己在4天內就有兩場演唱會，且還在各國飛來飛去的行程，讓她嘆道：「不知是怎麼活下來的。」

Jennie所屬女團BLACKPINK日前展開巡迴演唱會，在世界各地開唱，而她也在舞台上被眼尖的粉絲發現有「划水」、「唱到一半離場」等舉動，雖然她已對此解釋，還有不少粉絲幫其緩頰，但相關爭議仍持續在社群上引發討論。此外，Jennie為了幫演戲處女作《偶像漩渦》（The Idol）宣傳，出席坎城影展，多個行程使她十分忙碌，而她於28日在個人YT頻道上，以影片吐露那段時光的心聲。

Jennie在YT頻道「Jennierubyjane Official」上以「Cannes vlog」為題，向粉絲們展現她的工作花絮，只見畫面中，她接受化妝師的梳妝打扮，參加坎城紅毯、拍攝照片，事後也接受訪問。其中，不僅接連換穿多套服飾，連用餐都是趁著梳妝間隙匆匆解決，看似十分忙碌，幾乎沒有休息時間。

此外，Jennie也在所有環節結束後，於影片中興奮高呼：「結束了，感覺很好，世界突然變得美麗了。」並透露：「4天中，光是演唱會就佔了2天，然後就馬上飛過來，我不知道我怎麼活下來的。」此外，Jennie進一步指出：「從新加坡飛到法國，再從法國飛到澳門，最後從澳門來尼斯。」此番連軸轉的行程結束後，讓Jennie心情看似變得相當好，還握拳揮手為自己慶祝。