南韓高人氣女團BLACKPINK人氣席捲全球，在各地都擁有不少粉絲支持，其4名成員一有小動靜便能引起軒然大波。誰料，日前其成員之一的Jennie才公開回應「划水爭議」，透露自己因傷控制不了身體，掀起討論，另一名成員Rosé近日在舞台上也被粉絲捕捉到瘦到肋骨凸出的畫面，令粉絲相當心疼。

BLACKPINK近期在歐美舉辦巡迴演唱會，吸引不少粉絲們到場朝聖，事後也會有不少成員們勁歌熱舞抑或是與粉絲們互動的畫面在社群上流傳。其中，有一則Rosé在舞台上演唱solo曲《On The Ground》的影片，只見畫面中，她身穿兩件式的短版服裝，因服飾的剪裁設計，讓她的腰腹肌膚在舞蹈時大方露出，將現場的氣氛炒得相當火熱。

然而，有眼尖的粉絲發現相關畫面中，Rosé在跳舞時能夠清晰地看到一根根凸出的肋骨，根根分明模樣明顯，進而引發粉絲擔憂，並在推特上引發討論，有不少網友留言指出：「看起來瘦得好嚴重，注意身體呀」、「希望她多吃一點」、「肋骨好嚇人，這也瘦得太可怕了。」不過也有歌迷幫忙緩頰稱或因光線、角度問題，才使得肋骨看起來尤為明顯。

Everything I need is on the ground 🌟 pic.twitter.com/1gitz3PkOn — ROSÉ 로제 (@roses_are_roosi) July 16, 2023

事實上，168公分的Rosé體重一直維持在50公斤以下，她過往有曾分享過「減肥食譜」，除了高纖早餐外，在減肥期間也會「限制總熱量攝入」，食用燕麥、蔬菜、水果等高纖低熱量的食材果腹，以此維持健康與纖細的螞蟻腰身材。