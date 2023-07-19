高知城點燈，美不勝收 。（燦星旅遊提供）

燦星旅遊與台灣虎航過去三個月的合作屢創佳績，業者攜手續推「日本高知縣」秋冬直航旅遊，10月28日至2024年3月31日主打體驗高知城、竹林寺、安居溪谷賞楓行程，日本數量極少的氡溫泉「足摺溫泉」與高知點燈祭，更是冬季高知縣的傳統盛事也是旅遊亮點。

燦星旅遊殳蓁蓁總經理表示， 在接續五個月的推廣，三個月的積極銷售，燦星團隊繳出亮麗的好成績，因此續約冬季的合作，以「續戀高知 際遇秋冬」為主題，除了深度旅遊行程之外，也串連包裝四國四縣行程，讓旅客同時領略各縣市當地人文風情、自然景觀與文化體驗。

行程亮點包括，楓彩之旅，欣賞到四國高知縣四萬十與仁淀川（安居溪谷、中津溪谷）、竹林寺、祖谷的蔓橋等秋季楓紅美麗景色，秋天時，當楓葉轉紅，與高知城的歷史建築融合在一起，呈現出壯麗的景觀，讓旅客流連忘返。

美食之旅，則有當地特色佳餚與各式道地美食料理，在百年弘人市場與假日市集，飽嘗新鮮的稻香炙燒鰹魚、海鮮、牡蠣等、配上獨特高知燒酒和高知縣招牌水果－柚子，透過體驗與嚐鮮，讓旅客驚喜連連。

高知有許多溫泉地區可以在寒冷的冬天享受溫暖和放鬆，業者特別推薦，擁有日本全國數量極少的氡溫泉「足摺溫泉」是非常受歡迎的選擇。「高知點燈祭」是冬季高知縣的傳統盛事，吸引著無數遊客參與其中，欣賞到燈光照亮夜空的壯觀景象，特別是高知城在冬天時也有其獨特魅力，當城堡周圍的公園被白雪靄靄覆蓋時，呈現出一幅寧靜而迷人的冬季景致並充分融入武士文化與傳統祭典的旅遊氛圍。