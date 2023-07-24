佔有中國半導體設備3成市場的日本業者，從7月23日將23種尖端半導體製造設備與產品列入出口管制，等於在事實上與美國的出口管制措施同步。日媒認為，未來中國將很難獲得尖端半導體製造所需要的清洗、曝光、檢測裝置等設備與材料，中國的反對聲音將不可避免。

《日經中文網》指出，從日本出口管制對象産品時，除了友邦美國及台灣等42個國家和地區以外，其他國家均需要單獨獲得日本經濟産業相的許可。對於製造商來説，增加了向經濟産業省申請出口裝置的規格、交貨對象使用該裝置生産的半導體用途等的程序。向42個國家和地區出口時，該程序會被簡化。

報導說，日本是根據《外匯法》來管理可轉用於武器等軍事用途的民用産品的出口，認法規是經濟産業省於5月修訂，並定於7月23日施行。涉及新管制措施的23種産品包括半導體電路精細加工所需要的極紫外（EUV）光刻相關製造裝置，以及在基板上加工薄膜來製作電路的蝕刻裝置等。這些是製造電路線寬在10～14奈米以下的邏輯半導體等所需要的裝置。

熟悉出口管理的日本國際問題研究所研究員高山嘉顯指出，「至少在短期和中期內，中國基本上幾乎沒有製造最尖端半導體的希望」。

2022年10月美國開始對可用於軍事用途的半導體製造感到擔憂，開始對超級計算機和人工智慧（AI）使用的尖端半導體以及訂製裝置等加強了對華出口管制，同時也要求日本和荷蘭也採取同樣的措施，荷蘭將於9月實施新的管制措施。

報導說，荷蘭大型半導體製造裝置企業ASML在EUV曝光裝置方面處於壟斷地位，日本也在東京威力科創（Tokyo Electron）及SCREEN控股等擁有的技術上佔有優勢。

日本是中國大陸第一大半導體製造裝置進口國。據日本的國際貿易中心統計，在2022年中國半導體製造裝置的進口額中，日本佔到大約3成。中國對日本半導體設備的需求也很大，強化限制後，業者認為對中國的半導體供貨影響有限，中國仍將持續擴大非尖端半導體產品。

報導表示，中國也出令人擔憂的對抗措施，今年5月曾宣佈在重要基礎設施中停止採購美國大型半導體企業美光科技的産品，8月又宣布對半導體及電子部件的材料——鎵及鍺相關産品的出口改為審批制。其中日本使用氮化鎵（GaN）的半導體材料佔優勢，如果停止從中國進口，材料廠商將不得不更換採購企業。