中國船舶工業行業協會微信公眾號表示，今年第二季的指數值與2022年同期700點相比，提高98點，年增長14％；與第一季772點相比，提高26點，季增長3.4％。預計2023年三季度，國際航運市場將延續調整，重點監測造船企業仍處於滿負荷生產狀態，產能利用充分，CCI將繼續保持高點。
此前浙商證券研究報告指出，當前造船產能持續向中韓兩國龍頭企業轉移，尾部產能顯著出清，集中度提升。中國占全球造船業份額從上一輪週期約15％提升至本輪週期約50％，且行業不斷向大型廠商集中。
中國船舶工業行業協會微信公眾號指出，2023年第二季中國造船產能利用監測指數（CCI）為798點，10年來首次接近800點，創近年來新高。
中國船舶工業行業協會微信公眾號表示，今年第二季的指數值與2022年同期700點相比，提高98點，年增長14％；與第一季772點相比，提高26點，季增長3.4％。預計2023年三季度，國際航運市場將延續調整，重點監測造船企業仍處於滿負荷生產狀態，產能利用充分，CCI將繼續保持高點。
此前浙商證券研究報告指出，當前造船產能持續向中韓兩國龍頭企業轉移，尾部產能顯著出清，集中度提升。中國占全球造船業份額從上一輪週期約15％提升至本輪週期約50％，且行業不斷向大型廠商集中。
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