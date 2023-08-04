美國司法部今天表示，2名美國海軍士兵因為涉嫌為中國政府竊取敏感軍事訊息，危及國家安全，遭到逮捕。這是美軍最新一起中國間諜案件。

美國司法部國家安全部門助理部長歐森（Matthew Olsen）表示，這2人被指控違反為保護美國而做出的承諾並背叛公眾信任，以謀取中國政府的利益。由於他們的行為，敏感軍事訊息最終落入中國手中。

美國聯邦調查局（FBI）反恐部門助理主任特納（Suzanne Turner）則表示，這些逮捕行動提醒大家，中國持續、惡意地破壞民主並威脅捍衛民主的人，誘使美國士兵妥協，以獲取可能嚴重危害美國國家安全的敏感軍事訊息。

根據司法部公布的起訴書內容，在美國海軍艾薩克斯號兩棲攻擊艦（USS Essex）服役的22歲海軍士兵魏金超（Jinchao Wei，音譯），昨天在太平洋艦隊母港聖地牙哥海軍基地因間諜罪被捕，他被指控串謀向為中國工作的情報官員遞送國防訊息。

魏金超自2022年3月至今，向中國方面披露多艘海軍艦艇位置，提供艾薩克斯號與類似艦艇的系統操作手冊與藍圖、涉及出口管制數據的動力結構與操作手冊、美軍即將舉行的國際海上作戰演習人數與訓練訊息。

另一名則是海軍中士趙文衡（Wenheng Zhao，音譯），在加州懷尼米港（Port of Hueneme）海軍基地工作。他被控自2021年8月起，收受中國情報官員賄賂，提供非公開敏感軍事訊息。

起訴書表示，這名中國情報官員向趙文衡表示自身是海洋經濟研究員，正在收集投資決策訊息。為換取賄賂，趙文衡向他發送美國在印太區域大規模軍事演習的非公開作戰計劃，其中詳細說明海軍部隊調動、兩棲登陸、海上軍演具體時間與地點，還拍攝駐紮在日本沖繩美軍基地雷達系統電氣圖與藍圖。（編輯：楊昭彥）1120804