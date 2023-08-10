美國總統拜登美東時間9日簽署行政命令，嚴格限制投資中國敏感技術領域。中國商務部抨擊這種作法破壞國際經貿秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方將保留採取措施的權利。

據中國商務部網站消息，商務部發言人今天回應稱，美方限制美國企業對外投資，打著「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鈎斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全。

商務部發言人說，「中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利」，希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。

另據新京報網等陸媒的消息，中國駐美國使館發言人劉鵬宇對此表示非常遺憾，「儘管中方一再表示深切關注，但美方仍繼續實施新的投資限制。中方對此非常失望」，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙向投資是雙邊貿易的重要組成部分。

外電報導，拜登（Joe Biden）9日簽署行政命令禁止美國投資流向中國的某些敏感技術領域，目的在於阻止美國資本和專業知識幫助開發可能用於支持中國軍事現代化的技術。

這項命令限制美國企業對中國的半導體與微電子、量子科技、人工智慧領域的投資，並要求美國投資者向財政部通報屬於受限類別的投資。