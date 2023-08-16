中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出，美債遭信評機構惠譽降評引發全球股市震盪，加上景氣下行等不確定因素干擾，投資人更應拉高抗震部位。投資組合中加入「可轉債」不只抗景氣波動，又能掌握景氣反轉時的反彈機會，可達到「進可攻、退可守」的效果。

楊士醇補充，「可轉債」因具有轉換成股票的權利，故當股價越高時，可轉債價格將隨股價上揚，而股價低時因具有債券特性，相對抗跌，不可忽視其「跟漲抗跌」力。

以百年汽車品牌 - 福特汽車（FORD）的股票與其可轉債為例，2022年2月1日至同年5月23日，當市場樂觀時，股票上漲了39.7％、可轉債也上漲了20.3％，而2021年3月22日至同年11月1日市場悲觀時，股票下跌了37.9％，但可轉債因為有固定息收提供下檔保護，下跌27.2％。

不過，投資人可能會擔心可轉債一般來說都無信評的問題。楊士醇指出，相較於一般債券，因發行人不會特別將可轉債送信評機構申請，因此，目前在全球可轉債市場上高達75％不具信評，但其發行人不乏大型具信評的國際機構，像高盛、摩根士丹利、Adidas、UBER、聯想集團、安森美半導體等。「無信評不等於高風險」楊士醇強調。