長興表示，目前需求仍處於底部，第三季或有傳統旺季的效應，預期營運表現有機會優於第二季，看好特用材料業務，重點產品光固化材料受惠環保、高效議題，替代傳統型產品以及新應用市場成長，路竹廠新產能將於9月開出，配合海外市場拓展策略，對長興業績貢獻也將提高。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料；其中，合成樹脂分塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂三大類，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。

長興指出，面對大陸復甦成長趨緩，目前產能足以因應市場需求，大陸地區業務穩定與市場同步表現，期待大陸刺激經濟政策收效，帶動需求成長。

此外，長興近年積極拓展海外市場，包括東南亞、北美、印度等地。長興特用材料也跨入需求穩定的北美市場，目前長興在北美市占率仍低，未來具成長空間。

長興生產基地遍及台灣、大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等共24個；除在高雄、蘇州設立研發中心外，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，深耕材料產業，開發高端產品應用。