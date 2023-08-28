群光電子自2021年成立企業永續發展委員會督導氣候治理，依循最新ISO 14064:2018溫室氣體盤查標準，完成全球六大據點的查證，並且加入科學基礎減量目標倡議(SBTi)，於2022年8月通過SBTi之1.5度C減量情境目標審查，以2020年為基準，目標在2030年前將範疇一、二的總碳排放量降低42%、碳密集度降低56.8%，同時將範疇三的總碳排放量降低25%、碳密集度降低44.2%。群光亦已導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)，定期更新進行氣候變遷風險以及機會管理的盤點與揭露，並且建構全面的氣候風險管理以及溝通機制。

群光集團2021年再生能源使用量占用電量為7.76%，2022年達13.55%，同時亦積極節能減碳，總計2022年各廠區總節電量達9,335MWh。為進一步提升再生能源使用量，海外各廠計劃性購買國際再生能源憑證(I-REC)，總計2022年採購16,090MWh，各個廠區亦積極裝設太陽能板，預計2023年底至2024年底將陸續完工，屆時全集團太陽能板裝置容量屆時將達10,945kW。群光集團加入RE100後，預計2026年再生能源使用量達50%，2030年達成100%使用。

群光電子董事長許崑泰表示，群光電子成立至今已40年，希望藉由實際的減碳活動，減緩全球氣溫上升的速度，為全球永續發展盡一份心意。為達成2030年100%使用再生能源，已擬定各廠區短、中、長期落實計畫，同時規劃建置碳管理系統平台，提升碳管理數據準確性與蒐集資料效率，進行溫室氣體排放減量目標設定，以加速淨零轉型，目標為2050年達成淨零排放，成為全球客戶信賴的永續夥伴。