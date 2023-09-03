福岡市市長高島宗一郎表示，為了要讓福岡市能夠更加成長茁壯，3年前啟動了Team Fukuoka計畫，我們非常歡迎玉山銀行在福岡設點，不只帶來新的活力，也是強化福岡國際金融機能的一項重點指標。福岡市政府預計今年10月份前往台北舉辦活動，讓台灣的大家了解到福岡的魅力與商業的機會，也期望玉山成為企業前進福岡的推手，讓日台的交流更進一步。

台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊表示，玉山是台灣最好的銀行之一，金融業可以促進很多產業發展，這次很高興玉山銀行來到九州開設福岡分行，可以提供企業很多很好的服務。九州佔日本半導體四成六產值，半導體帶動當地高科技、汽車產業發展，相信未來，玉山銀行可以促進更多日本和台灣投資、貿易的連結，讓九州跟台灣更好。

玉山金控董事長黃男州表示，玉山是第一家在九州設立分行的台資銀行，福岡分行座落於福岡金融區的核心地標「Tenjin Business Center（天神商業中心）」大樓，未來將拓展當地供應鏈布局，掌握再生能源商機及在地特色業務，促進日本和台灣企業相互投資與交流。玉山也將積極與日本區域銀行合作，運用玉山在台灣及海外等10個國家地區、31個海外據點，協助日本中小企業往海外發展。

玉山持續接軌國際，除了海外的拓點與經營，也致力將經營策略與永續發展結合，透過國際標竿作法，創造利害關係人價值，持續的落實與精進也獲得國內外肯定，包含連續9年入選DJSI道瓊永續指數、連續3年獲富比士（Forbes）評選為全球最佳銀行、以及亞元雜誌《Asiamoney》評比為台灣最佳銀行。未來日本團隊會更深化在地經營，並與玉山海內外共同合作，提供顧客更優質的服務，打造更完整亞洲跨境金融服務平台。