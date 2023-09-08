台股掛牌的印度ETF-富邦印度(00652)自2020年3月以來股價由14.1元上漲至近期的33元。蘋果 (Apple) 印度首家直營店於2023年4月開幕，執行長庫克也難掩興奮之情，在蘋果法說會後表示，印度正處於「轉捩點」。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，2019年印度政府開始推動印度製造(Make in India, MII)的國家電子政策並祭出高額獎勵，陸續吸引外資前往印度設立生產線及據點，獎勵制度包含「生產連結獎勵計劃(PLI)」、「電子元件及半導體製造業促進計畫(SPECS)」以及「電子製造業聚落2.0計畫(EMC 2.0)」說明為下：

一、生產連結獎勵計劃(PLI)：印度政府對14項優先產業在印度製造的產品增量銷售提供4%至6%補助，總獎勵額度高達260億美元。

二、「電子元件及半導體製造業促進計畫(SPECS)」：為加強電子元件和半導體的製造生態系統，印度提供企業25%資本支出補助，額度4億美元。

三、「電子製造業聚落2.0計畫(EMC 2.0)」：提供電子產業園區之基礎建設5億美元補助。晶片製造商正將印度視為中國的高端替代品，張繼文指出，印度的電子製造業過去八年以高達17%的年複合成長率快速增長，正試圖取代中國成為世界的製造中心。線上服務讓數以百萬的印度年輕人不用離開家就能得到海外工作；甚至印度農村的生活也在逐年城市化，2023年躋升世界第一的人口大國、有著低勞力成本優勢與廣大市場潛力的印度，在供應鏈重新洗牌下，有機會取代中國成為新世界工廠。

MII政策鍍金，科技鏈落腳印度，推升印度經濟成長，政府持續支持私人企業投資，維持製造業資本支出15%的低稅收比率，預期在政策紅利驅動下，將促使國內經濟生產活動與消費維持強勁，預估2023年經濟依舊可維持6%高成長率，支撐印度股市評價向上。