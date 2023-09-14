▲安樂高中同學參加全國高中職水下機器人創客比賽，獲得優等及佳作。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲安樂高中同學參加全國海洋能創意實作競賽高中組之比賽實況。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲安樂高中同學參加全國海洋能創意實作競賽高中組獲得亞軍。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲安樂高中同學「跨組」挑戰全國海洋能創意實作競賽大專組榮獲季軍。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲安樂高中國中部同學參加全國海洋能創意實作競賽國中組榮獲冠軍及佳作。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑上任後相當重視海洋環境及能源教育。日前安樂高中老師劉育祈帶領學生參加在海大工學院辦理的「2023全國海洋能創意實作競賽」，囊括國中組冠軍、高中組亞軍、還「跨組」挑戰大專組獲得季軍；而同校的吳怡慧老師指導學生參加海科館主辦「2023全國高中職ROV水下機器人STEAM工作坊暨創客比賽」也獲得優勝及佳作的好成績，證明安樂高中師生投入海洋環境與能源科技的實作課程，正逐漸展現優質成果。

教育處表示，市府透過成立自造教育及科技中心學校，利用自造實驗室設備，協助基隆地區高中科技領域教師，建立教師社群，以增能專題工作坊模式，開發特色自造課程，發展成跨校選修課程外，也協助安樂高中申請2022年「永續能源跨域應用人才培育聯盟─海域再生能源聯盟計畫」，規畫彈性學習時間與鄰近市屬高中進行實作課程，組成「跨校海洋能源教育聯盟」，透過設備、課程與師資結合的深耕育才，鼓勵師生參與能源實作競賽應證平日所學。

參賽作品獲得高中組亞軍的隊長連又穎同學提到，雖然我們全組都是女生，從基礎能源知識到實作設計的歷程，做出改良海洋能源的作品，發出電能時的雀躍心情，就像一部能源轉化的奇幻旅程，很感謝老師這三年鉅細靡遺地教導。

而跨組獲得大專組季軍的王奕勛同學說，為了在實作的時候提高發電量作了調整，卻忘了把固定螺絲鎖好，測試時造浪力量驚人，卻導致機組只能發揮三成左右的電力，原本以為得獎無望，沒想到還能得到季軍，體會到老師諄諄教誨要求每個環節都要符合科學精神，更珍惜這次「失而復得」的獎勵。

教育處長劉美蘭表示，基隆市專注落實海洋能源與環境教育，朝向綠能城市邁進。而安樂高中教學有成，發展出海洋文創設計、海洋能源實作、程式設計等多元選修課程，也成功讓學生在多項賽事脱穎而出。

劉也感謝國立台灣海洋大學長期對海洋環境與人才的培育，分享許多教學資源，並給學校多方協助。未來教育處會持續協助推動相關計畫，以安樂高中為例，開始建立可行的課程模組，扮演好推動與服務的重要角色，打造出一個分享技術、交流創意思考及成就夢想的平台，讓學校都能成為基隆海洋環境能源科技人才培育的搖籃。