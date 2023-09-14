基隆市長謝國樑上任後相當重視海洋環境及能源教育。日前安樂高中老師劉育祈帶領學生參加在海大工學院辦理的「2023全國海洋能創意實作競賽」，囊括國中組冠軍、高中組亞軍、還「跨組」挑戰大專組獲得季軍；而同校的吳怡慧老師指導學生參加海科館主辦「2023全國高中職ROV水下機器人STEAM工作坊暨創客比賽」也獲得優勝及佳作的好成績，證明安樂高中師生投入海洋環境與能源科技的實作課程，正逐漸展現優質成果。
教育處表示，市府透過成立自造教育及科技中心學校，利用自造實驗室設備，協助基隆地區高中科技領域教師，建立教師社群，以增能專題工作坊模式，開發特色自造課程，發展成跨校選修課程外，也協助安樂高中申請2022年「永續能源跨域應用人才培育聯盟─海域再生能源聯盟計畫」，規畫彈性學習時間與鄰近市屬高中進行實作課程，組成「跨校海洋能源教育聯盟」，透過設備、課程與師資結合的深耕育才，鼓勵師生參與能源實作競賽應證平日所學。
參賽作品獲得高中組亞軍的隊長連又穎同學提到，雖然我們全組都是女生，從基礎能源知識到實作設計的歷程，做出改良海洋能源的作品，發出電能時的雀躍心情，就像一部能源轉化的奇幻旅程，很感謝老師這三年鉅細靡遺地教導。
而跨組獲得大專組季軍的王奕勛同學說，為了在實作的時候提高發電量作了調整，卻忘了把固定螺絲鎖好，測試時造浪力量驚人，卻導致機組只能發揮三成左右的電力，原本以為得獎無望，沒想到還能得到季軍，體會到老師諄諄教誨要求每個環節都要符合科學精神，更珍惜這次「失而復得」的獎勵。
教育處長劉美蘭表示，基隆市專注落實海洋能源與環境教育，朝向綠能城市邁進。而安樂高中教學有成，發展出海洋文創設計、海洋能源實作、程式設計等多元選修課程，也成功讓學生在多項賽事脱穎而出。
劉也感謝國立台灣海洋大學長期對海洋環境與人才的培育，分享許多教學資源，並給學校多方協助。未來教育處會持續協助推動相關計畫，以安樂高中為例，開始建立可行的課程模組，扮演好推動與服務的重要角色，打造出一個分享技術、交流創意思考及成就夢想的平台，讓學校都能成為基隆海洋環境能源科技人才培育的搖籃。
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