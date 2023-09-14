雲林縣減碳生活行動年，民眾在北港滯洪池周邊植樹綠美化。（張朝欣攝）

「2023減碳生活行動年-愛地球減碳植樹活動」，14日在北港鎮與水林鄉交界處「北港滯洪池」登場，雲林縣長張麗善與大家種下樹苗，共同打造綠美化的生活環境，期待滯洪池成為兼具景觀、遊憩、生態的多樣化新興景點，吸引北港朝天宮每年6、700萬人次觀光遊客前來，帶動北港、水林地區整體發展。

張麗善表示，聯合國2015年宣布「2030永續發展目標（SDGs）」，訂定消除飢餓、減緩氣候變遷等17項目標，雲林縣政府2020年宣布「啟動SDGs在雲林」計畫，隔年發表第1本「雲林縣自願檢視報告（VLR）」，讓每項計畫工作都緊扣SDGs，以具體行動落實永續環境，朝「2030前進雲林」目標邁進。

張麗善說，此次植樹活動在滯洪池東側種下光蠟樹100株、大花紫葳100株，加上先前已種植的數千棵喬木、灌木，增添滯洪池邊坡植生綠化，相信幾年後滯洪池將會成為雲林沿海綠蔭祕境，結合水林開台第1庄、北港宗教聖地的人文底蘊，讓連結北港、水林的雲164線成為1條遊憩公路。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，希望藉由種樹活動，大家一起達成永續發展SDGs13「採取緊急行動，應對氣候變遷及其影響，以及及SDGs15「陸地生態保育，永續利用陸域生態系，確保生物多樣性，防止土地劣化」指標，共建綠意盎然的永續環境。

縣社會處處長林文志提到，縣府將2023訂為「減碳行動生活行動年」，3月起響應植樹節舉辦百人植樹活動，邀請鄉親「愛地球就從種樹開始」、「減碳生活行動就從種樹開始」。接著每個月由各局處結合各鄉鎮市公所展開全縣種樹行動，綠美化社區村里，讓雲林的春夏秋冬展現風姿萬種。