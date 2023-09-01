台灣電路板協會(TPCA)與工研院產科國際所近日發佈「全球軟板觀測」報告。根據研究，2022年全球軟板產值約為196.9億美元，較2021年稍微減少了2%，終止了連續兩年的成長。

就廠商資金別而言，台資仍是最大的軟板供應者，約占整體產值的41.1%，其次是日資和陸資，這三地的廠商約占了全球軟板市場的90%；若從應用面來看，由於手機市場規模龐大，通訊類產品為軟板最大的應用市場，約占56.2%，其次是電腦應用約19.8%和汽車應用約13.6%。

儘管在2022年受到消費需求下滑和客戶持續庫存調整的影響，軟板的需求面臨不小的挑戰，但多數廠商仍積極規劃資本支出於高頻高速、多層和細線化、車用軟板(尤其是電池軟板)等三大發展趨勢上，進行產能擴充與技術提升，以因應未來市場需求的變化。

受限於高庫存和消費需求的下降，預估今年全球軟板市場將下滑12.6%，達到172億美元。

展望2024年，在終端庫存調整告一段落，與主要市場如手機和電腦的復甦，搭配車用軟板的需求持續增加，預估2024年全球軟板市場可重回5.4%的成長。