耕興公司Mr. Graham Harvey將出任北美PTCRB Plenary Working Group主席，PTCRB(PCS Type Certification Review Board)是美國無線通信和互聯網協會CTIA的強制要求就是進入美國運營商的行動通訊產品必須進行的認證。
耕興表示，擔任該機構主席將會有效提升公司在該組織的知名度與能見度，並進一步深化與北美電信業者(Carrier)及世界主要手機品牌廠在各項5G指定檢測認證項目的合作上，有效拓展當地相關營運業務。
耕興(6146)8月合併營收為3.96億元，年減9.95%，累計1至8月合併營收為32.73億元，較去年同期減少3.15%。
耕興公司Mr. Graham Harvey將出任北美PTCRB Plenary Working Group主席，PTCRB(PCS Type Certification Review Board)是美國無線通信和互聯網協會CTIA的強制要求就是進入美國運營商的行動通訊產品必須進行的認證。
耕興表示，擔任該機構主席將會有效提升公司在該組織的知名度與能見度，並進一步深化與北美電信業者(Carrier)及世界主要手機品牌廠在各項5G指定檢測認證項目的合作上，有效拓展當地相關營運業務。
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