耕興公司Mr. Graham Harvey將出任北美PTCRB Plenary Working Group主席，PTCRB(PCS Type Certification Review Board)是美國無線通信和互聯網協會CTIA的強制要求就是進入美國運營商的行動通訊產品必須進行的認證。

耕興表示，擔任該機構主席將會有效提升公司在該組織的知名度與能見度，並進一步深化與北美電信業者(Carrier)及世界主要手機品牌廠在各項5G指定檢測認證項目的合作上，有效拓展當地相關營運業務。