隆銘綠能今年第2季營收降至3.3億元、年減63.39％，歸屬母公司淨損0.5億元，每股虧損0.68元。前8月合併營收4.2億元，年減61.86％，衰退主因今年以來工程專案累積收入減少，預計減資後每股淨值回升下，將可緩解可能下市危機。
公司指出，目前累計虧損高達7.72億元的原因，主要受前經營團隊留下的統包工程，興建期間受原物料、人工上漲及圖說變更設計影響下大幅增加工程成本，致使近年來持續虧損，在減資後期盼未來朝轉盈之路邁進。
隆銘綠能(3018)截至今年第2季底帳上累計虧損7.72億元，每股淨值1元，面臨下市危機，該公司近日奉主管機關核准將減資50％，藉此彌補累積虧損，改善財務結構。隆銘綠能目前資本額為7.81億元，經本次減資後，資本額將剩3.9億元。
隆銘綠能今年第2季營收降至3.3億元、年減63.39％，歸屬母公司淨損0.5億元，每股虧損0.68元。前8月合併營收4.2億元，年減61.86％，衰退主因今年以來工程專案累積收入減少，預計減資後每股淨值回升下，將可緩解可能下市危機。
公司指出，目前累計虧損高達7.72億元的原因，主要受前經營團隊留下的統包工程，興建期間受原物料、人工上漲及圖說變更設計影響下大幅增加工程成本，致使近年來持續虧損，在減資後期盼未來朝轉盈之路邁進。
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