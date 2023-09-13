隆銘綠能今年第2季營收降至3.3億元、年減63.39％，歸屬母公司淨損0.5億元，每股虧損0.68元。前8月合併營收4.2億元，年減61.86％，衰退主因今年以來工程專案累積收入減少，預計減資後每股淨值回升下，將可緩解可能下市危機。

公司指出，目前累計虧損高達7.72億元的原因，主要受前經營團隊留下的統包工程，興建期間受原物料、人工上漲及圖說變更設計影響下大幅增加工程成本，致使近年來持續虧損，在減資後期盼未來朝轉盈之路邁進。