陳琬惠立委於112年3月16日提案質詢臺鹽綠能將漁電共生統包工程轉包給臺鹽綠能民股股東，是否涉及利益輸送一案，因已涉及對外部廠商及資金流向調查，須有具偵察權限之機關介入始得發現真相，臺鹽表示，公司已在112年3月27日主動將相關資料移送法務部調查局查察，將會全力配合調查。
另外，針對外界質疑臺鹽綠能前高層、釋股過程民股投資人的遴選爭議、電業商與合作廠商遴選過程等，由於已進入司法調查期間，臺鹽也請臺鹽綠能收集相關文件，將持續提供檢調機關，依法偵辦。
綠能相關爭議吵得沸沸揚，臺鹽(1737)指出，相關資料已於今年3月移送司法調查，並強調，公司治理並遵守法規要求，對臺鹽綠能進行監督，其中若涉及違法行為，一定配合檢調單位調查外，也將在確保公司利益前提下依法究責。
陳琬惠立委於112年3月16日提案質詢臺鹽綠能將漁電共生統包工程轉包給臺鹽綠能民股股東，是否涉及利益輸送一案，因已涉及對外部廠商及資金流向調查，須有具偵察權限之機關介入始得發現真相，臺鹽表示，公司已在112年3月27日主動將相關資料移送法務部調查局查察，將會全力配合調查。
另外，針對外界質疑臺鹽綠能前高層、釋股過程民股投資人的遴選爭議、電業商與合作廠商遴選過程等，由於已進入司法調查期間，臺鹽也請臺鹽綠能收集相關文件，將持續提供檢調機關，依法偵辦。
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