陳琬惠立委於112年3月16日提案質詢臺鹽綠能將漁電共生統包工程轉包給臺鹽綠能民股股東，是否涉及利益輸送一案，因已涉及對外部廠商及資金流向調查，須有具偵察權限之機關介入始得發現真相，臺鹽表示，公司已在112年3月27日主動將相關資料移送法務部調查局查察，將會全力配合調查。

另外，針對外界質疑臺鹽綠能前高層、釋股過程民股投資人的遴選爭議、電業商與合作廠商遴選過程等，由於已進入司法調查期間，臺鹽也請臺鹽綠能收集相關文件，將持續提供檢調機關，依法偵辦。