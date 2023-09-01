台灣首檔聚焦綠能、電動車雙主題ETF：中信綠能及電動車ETF 1日發布第一階段配息公告，9月18日為除息日，第一階段配息每單位0.33元，若以9月1日收盤價16.14元，單期（季）配息率2.04％，年化配息率衝逾8％。

最後買進日則為9月15日，10月17日即可收到配息。中信投信指出，中信綠能及電動車ETF採季配息模式，去年全年配發0.405元，今年前兩次配息金額0.3元，投資人可至中信投信官網查詢歷史配息紀錄。中信綠能及電動車經理人張苡琤表示，隨全球電動車缺料緩解及降價，換車潮帶動銷量快速上升，亦為全球乘用車市場唯一雙位數增長的領域，國際能源署（IEA）預計，今年下半年電動車需求將加速，至今年底總銷量將達到1,400萬輛，滲透率將達18％，亦指賣出100台中18台將是電動車，此比例於2019年僅為2.5％，成長快速且驚人。

張苡琤指出，台灣擁有完整電動車供應鏈，且重要的汽車半導體晶片重點生產廠商也在台灣，以往製造業強項ODM或OEM的營運模式，加上台灣ICT資通訊產業，打造台灣成為世界電動車設計、零組件供應鏈組裝王國，產業革命已啟動，更可視為投資的重要主題。

除電動車外，IEA也預估2023 年全球能源投資達到2.8兆美元，其中超過1.7兆美元將用於潔淨能源技術，在再生能源與電動車的推動下，預計2021至2023年潔淨能源投資每年增加24％，而美國拜登政府57兆美元基建及台電強韌電網計畫，均提供相關廠商獲取穩定且大額訂單，營收持續成長。