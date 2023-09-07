恭喜！Selina迎來兒子「小腰果」誕生。Selina7日在社群發文，曬出一家三口甜蜜合照，開心說：「小腰果來了，謝謝你讓媽媽如願地微優雅生產。」並提到，兒子剛出生時有肺積水，把她嚇壞了，不過生產過程一切順利，母子均安。

Selina的經紀人今日透露，Selina是自然生產，好姊妹田馥甄、Ella都有進產房搖滾區見證小腰果誕生的珍貴時刻，不過妹妹任容萱因工作無法到場。至於寶寶出生日及血型、體重、身高等，經紀人低調說，不方便透露，現在讓Selina專心休養身體、坐月子。

Ella今日也開心祝賀，「耶，小腰果來了，真的太開心了，恭喜母子平安，爸爸媽媽都辛苦了，接下來要好好休息，因為，之後就沒什麼時間休息了。」並對小腰果喊話：「歡迎小腰果來到這個世界，希望你能健康平安快樂的長大，雖然阿姨跟你還沒混熟，但不用擔心，我是社交達人，希望你不要覺得阿姨很煩，我們要當好朋友。」

Selina現在甜蜜享受親子時光，透露，兒子剛出生時因為肺積水，住了幾天保溫箱後，終於拿掉身上的管子，「看著你的小手，輕輕比著ok！好像針孔與瘀青，是你勇敢的戰績！牽著你的小手，圈起無限大的愛，生命真的很奇妙」，並逗趣說：「就像爸爸剛剛被你噴了一身尿，我們卻相視而笑，只要你健康什麼都好，親愛的腰果，歡迎你，就讓我們一起，譜寫充滿愛與勇氣的故事吧。」引起大批粉絲留言恭喜、祝賀。